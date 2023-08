Elon Musk entrará a la jaula para pelear contra Mark Zuckerberg en una batalla transmitida por redes sociales

Hace algunas semanas creció el rumor de que el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, se enfrentaría a su rival directo, el dueño de Twitter Elon Musk, en quizás la pelea más importante de la historia de las redes sociales.

Si bien esta idea agarró fuerza con la declaración de Dana White, presidente de la UFC, quien conversó con TMZ sobre la seriedad de ambos magnates para llevar a cabo el enfrentamiento, el tema no era oficial hasta ahora.

“La pelea entre Zuck y Musk se transmitirá en vivo el 𝕏 . Todos los ingresos irán a la caridad para los veteranos“, fue el post con el que sorprendió el propietario de la nueva red “X” al anunciar la pelea en jaula que tendrá con el dueño de Meta.

En este sentido, Elon anunció cuál es su forma de prepararse para la pelea. “Estoy levantando pesas durante todo el día, preparándome para la pelea. No tengo tiempo para hacer ejercicio, así que solo los llevo al trabajo“, se puede leer en su post.

All proceeds will go to charity for veterans.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

Tras este anuncio, el tweet se llenó con todo tipo de comentarios, ya que algunos apoyan y esperan la pelea, mientras que otros consideran innecesario crear un ambiente violento y que sea transmitido por el mundo. “Elon, ¿Cuál es el punto de la pelea? ¿Es para motivarte a hacer ejercicio?”, fue la consulta de la usuario Daniella Souza.

“Es una forma civilizada de guerra. Los hombres aman la guerra“, respondió el dueño de “X” respecto al tipo de encuentro que protagonizará.

Respecto al dueño de Meta, este no se ha proclamado de ninguna forma sobre el enfrentamiento que confirmó su rival.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.

Don’t have time to work out, so I just bring them to work.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023