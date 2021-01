El FBI está pidiendo ayuda del público para identificar a algunos de los atacantes al Capitolio de Estados Unidos, el pasado 6 de enero. Las autoridades quieren saber si operaron de forma individual o si pertenecen a algún grupo, pero por ahora todo indica que se trató de una operación organizada y con un propósito definido.

Así lo aseguró la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien en entrevista con CBS News dijo que “la FBI está investigando si alguno de los agitadores, algunos vistos con chalecos balísticos, tenían la intención de matar o secuestrar a legisladores o a su personal“.

“La evidencia ahora es que era un grupo organizado y bien planificado con liderazgo, orientación y dirección. Y la dirección era buscar gente”, agregó.

Lee también: FBI advierte que se planifican “protestas armadas” en varios estados antes que Trump deje el poder

Además, Pelosi contó detalles de los momentos de tensión que se vivieron el pasado 6 de enero. “Cuando los manifestantes estaban asaltando el Capitolio, antes de que llegaran a estas puertas, la Policía del Capitolio me sacó del podio y me preocupé, porque dije: ‘No, quiero estar aquí’ y ellos dijeron: ‘Bueno, no, tienes que irte'”.

Mientras sucedía el asalto, la presidenta de la Cámara contó que, desde un lugar no relevado, junto al senador Chuck Schumer se contactaron con Donald Trump para pedirle que les dijera a sus seguidores que abandonaran el lugar.

“El presidente dijo: ‘vete a casa, pero la elección fue…’ ya sabes, continuó con sus mentiras, sus tergiversaciones, su delirio de que ganó abrumadoramente en estas elecciones“, señaló.