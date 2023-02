“Narumi está viva”: El testimonio clave que daría un giro en el caso de Nicolás Zepeda

Un nuevo vuelco podría sufrir el caso de Narumi Kurozoki, la joven japonesa que fue vista por última vez el pasado 5 de diciembre de 2016 en Francia, y que tiene a su ex pareja, el chileno Nicolás Zepeda, como el principal sospechoso de su desaparición.

Cabe recordar que el chileno fue declarado culpable y condenado a 28 años de cárcel el pasado 12 de abril de 2022. Sin embargo, la decisión se tomó aún sin saber con certeza cómo, cuándo ni dónde ocurrió el asesinato.

Es por esto que el próximo 21 de febrero se iniciará el juicio de apelación en la ciudad de Besanzón, lugar donde desapareció la joven niponesa. Es en ese contexto que apareció un nuevo testigo, el cual ha sido señalado por los medios locales como “clave”.

Este hombre de nacionalidad francesa asegura que vio a Narumi con vida el 11 de diciembre de 2016, ocho días después de que se le perdió el rastro.

“Me encontré con Narumi entre las 18:30 y las 19:00. Me dio su nombre y dijo que era una estudiante japonesa. Escuché la conversación que tuvo diciendo que tenía miedo, que no se podía quedar acá, que se tenía que ir de la ciudad. Estaba en compañía de un joven militar. Narumi está viva”, aseguró en conversación con CHV Noticias, específicamente con Roberto Cox.

Ante la consulta del periodista sobre porqué no habló antes, el hombre contestó que “es muy simple, me iban a tomar por loco, pero les voy a demostrar que no lo estoy. Sé lo que digo, es más, acuso abiertamente a la policía judicial de Besanzón de haber montando un expediente falso contra Nicolás Zepeda. Asumo cada palabra que sale de mi boca”, expresó.

A lo anterior agregó que el problema ha sido el funcionamiento de los abogados. “Tienen estrategias, si hay un clavo que viene a enredar el sistema mecánico de esa estrategia, lo arriesgan todo. Tienen miedo. Dicen: ‘Esta persona puede echar todo a perder'”, concluyó.

Es importante destacar que en el proceso judicial que ha enfrentado el chileno, ha destacado que su defensa ha estado a cargo de reconocidos abogados, como Jacqueline Laffont, la abogada que defendió al ex presidente de Francia, Nicolás Sarkosy y, esta vez, lo hará el profesional, Antoine Vey, quien se encargó de asesorar al fundador de WikiLeaks, Julian Assage, cuando se enfrentó a la justicia francesa.