¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida en Marte? Si no lo has hecho, la NASA sí. Y es que recientemente la famosa central espacial estadounidense informó que está buscando una tripulación para el, todavía, inexplorado planeta.

Según informó la NASA en un comunicado a través de su página web, esta iniciativa se trata de la primera misión analógica, de una serie de tres, que se enmarca dentro de “Crew Health and Performance Exploration Analog”, un proyecto que recrea la vida en Marte y que comenzará en 2022.

La idea es que personas que cumplan con ciertos requisitos vivan durante un año en el hábitat que simula cómo es la vida en el planeta rojo.

“En preparación para los desafíos de la vida real de futuras misiones a Marte, la NASA estudiará cómo responden las personas altamente motivadas bajo el rigor de una simulación terrestre de larga duración”, señaló la central espacial.

La misión se llevará a cabo en el Centro Espacial Johnson de la NASA con el fin de prevenir y resolver problemas futuros en los próximos viajes que se realicen a la Luna y a Marte.

“El análogo es fundamental para probar soluciones que satisfagan las complejas necesidades de vivir en la superficie marciana”, dijo Grace Douglas, científica principal del esfuerzo de investigación de Tecnología Avanzada de Alimentos de la NASA en el Centro Espacial Johnson en Houston, en el comunicado. “Las simulaciones en la Tierra nos ayudarán a comprender y contrarrestar los desafíos físicos y mentales que enfrentarán los astronautas antes de partir”.

Las personas que pueden postular a esta misión deber ser ciudadanos estadounidenses sanos y motivados, o bien que sean residentes permanentes; que son sean fumadores; que tengan entre 30 y 55 años; y que dominen el inglés a la perfección.

Cada misión tendrá cuatro miembros, quienes vivirán y trabajarán en un módulo llamado “Mars Dune Alpha”, de 157 metros cuadrados aproximadamente, donde estará el hábitat que “simulará los desafíos de una misión en Marte, incluidas las limitaciones de recursos, fallas en los equipos, retrasos en las comunicaciones y otros factores ambientales estresantes”.

Entre las tareas que tendrán los seleccionados estarán las caminatas espaciales simuladas, investigaciones científicas, uso de realidad virtual y controles robóticos e intercambio de comunicaciones.

