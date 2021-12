Tras 25 años de preparación, la NASA y la Agencia Espacial Europea lanzaron al espacio el telescopio más poderoso del mundo: El James Webb.

El lanzamiento histórico se llevó a cabo desde el puerto espacial europeo de Kurú, en Guayana Francesa. El objetivo es que James Webb viaje hasta situarse a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, unas cuatro veces más lejos que la Luna.

¿Qué pasará cuando llegue a destino? El telescopio ofrecerá una vista inédita del universo y podrá mirar hacia atrás en el tiempo para observar las primeras galaxias que nacieron tras el Big Bang.

LIVE NOW: Watch @NASAWebb, the world’s most powerful space telescope, launch on a mission to #UnfoldTheUniverse.

🚀 With its 7:20am ET (12:20 UTC) liftoff, Webb will usher in a new era of astronomy.

Have questions? Drop them below. https://t.co/GgJFxbflRO

— NASA (@NASA) December 25, 2021