Autoridades nepalíes hallan 68 cuerpos tras accidente aéreo en el Himalaya: Iban 72 pasajeros en el avión

(EFE) – Las autoridades nepalíes elevaron a 68 el número de muertes confirmadas tras el siniestro de un avión que se estrelló este domingo con 72 personas a bordo en uno de los accidentes aéreos más letales que ha tenido lugar en el país del Himalaya.

“Hemos recuperado 68 cuerpos del lugar del accidente”, dijo a EFE el vocero de Prem Nath Thakur, del Aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú, que forma parte de la operación de rescate.“La búsqueda de los cuatro restantes continúa”, añadió.

La aeronave, un ATR-72, se estrelló veinte minutos después de despegar de Katmandú aproximadamente a las 10.30 horas (4.45 GMT) cuando se dirigía al aeropuerto del distrito de Pokhara, un centro turístico muy popular del país, a unos doscientos kilómetros al oeste de la capital nepalí.

Con una ruta estimada de menos de media hora, el siniestro ocurrió cuando el avión intentaba aterrizar en su destino, dijo a EFE el representante de Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula.

Según la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, entre los pasajeros se encontraban 53 nepalíes, cinco ciudadanos indios, cuatro rusos, un irlandés, un australiano, un argentino, dos coreanos, y un francés. Además iban a bordo cuatro tripulantes.

Vídeos publicados en las redes sociales, atribuidos al accidente de hoy, muestran columnas de humo saliendo del área dónde tuvo lugar el siniestro, y restos del avión en llamas.

#NepalPlaneCrash: Moments before the plane crash at the Pokhara Airport in Nepal. Total 72 people were on board. 68 passengers and 04 crew members. #Nepal #pokhara pic.twitter.com/EObgXIfvHq

