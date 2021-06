Una niña de 5 años murió y su hermano de 7 quedó grave luego de que ambos comieran un trozo de pan envenenado que cayó al patio de su casa en la localidad San Fernando, México.

De acuerdo a lo publicado por Infobae, los menores que estaban jugando fueron encontrados en malas condiciones por sus familiares, quienes decidieron trasladarlos al hospital comunitario de Tonalapa.

Lamentablemente la pequeña Adriana llegó al recinto sin signos vitales, mientras que Jacobo se debate entre la vida y la muerte, por lo que fue derivado al Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías de Coatzacoalcos.

Hermila Gutiérrez, madre de tres niños, había dejado a los menores con su hermana mayor de 11 años para ir a la escuela de sus hijos porque forma parte del comité escolar, y 30 minutos después de haber salido de su casa vecinos llegaron a buscarla para informarle que dos de sus niños tenían convulsiones por ingerir veneno.

Familiares de los menores le dijeron a las autoridades que anteriormente un vecino había intentado envenenar a su perro, razón por la que suponen que dicho pan era para la mascota.

“Yo digo que fue un ser humano, ¿quién anda preparando pan con veneno? Yo no lo vi, sólo Dios lo vio y es testigo de todo lo que me está sucediendo. Él sabe quién me arrebató a mi hija, y si es que por el perro habían arrojado el pan envenenado”, afirmó la desconsolada madre.