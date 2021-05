Kayleigh Kulage, una niña estadounidense de 5 años, nació con un sistema inmunológico comprometido, varios problemas renales y fue diagnosticada además con ceguera parcial.

Fueron estos problemas de salud los responsables de que requiera tratamiento de diálisis cada día. En medio de este tratamiento, y cuando Kayleigh era aún más pequeña, los exámenes médicos concluyeron que necesitaba un donante de riñón que podría ser considerado cuando ella cumpla 5 años y otros requisitos físicos.

La fecha llegó. Junto con su quinto aniversario y tras alcanzar el peso indicado, los padres de la pequeña se decidieron por comenzar la búsqueda de un posible donante.

Ahí fue cuando apareció Robin Mach (46), una ex profesora de educación especial de Kayleigh durante su primera infancia. Ella estaba dispuesta a ser parte del proceso de recuperación del niña. “No lo pensé dos veces. Sabía que Kayleigh realmente lo necesitaba, así que dije ‘¿por qué no intentarlo?’”.

“Me sentí tan aliviada y emocionada cuando me enteré, porque el riñón de Kayleigh provenía de alguien que conocíamos”, dijo la mamá de la niña a la revista People.

Tras los estudios para saber si eran o no compatibles, todo jugó a favor de la salud de la menor y, finalmente, después de que el órgano de la profesora fuera extirpado, se concretó la intervención con éxito. Ahora la pequeña evoluciona favorablemente al igual que su maestra post operación.