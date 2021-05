Un impactante suceso fue grabado por la madre de una niña de 6 años que se encontraba nadando en una playa de Hawaii.

En el video quedó registrado el momento en que Anela Rezentes, la protagonista, tuvo un encuentro cercano con un tiburón en la playa Kalama de Kailua.

“Mi alma dejó mi cuerpo”, dijo la niña a Kohn2. Según contó, fue golpeada por el depredador justo cuando se encontraba escapando de una ola.

“Vi un tiburón. No me di cuenta de que estaba a mis espaldas. Así que tenía muchas ganas de salir corriendo. Estaba muy asustada”, añadió.

Su madre, Sheri Gouveia, declaró que “cuando (Anela) salió del agua, histérica”, y “yo estaba como oh dios mío. Así que corrí hacia allá y busqué lo que había pero no podía verlo. No me di cuenta de que en realidad era un tiburón. Eso es lo que me sorprendió“.

Afortunadamente, la niña no sufrió ningún daño ya que logró salir del agua en el momento adecuado.

“Nunca antes había sucedido algo como esto. Ella está aquí casi todos los fines de semana. Supongo que realmente hay ángeles cuidando a mi ángel“, concluyó Gouveia.

