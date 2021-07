La joven deportista de 14 años, Zhang Ziyu, mide 2,26 metros y la rompe en todos sus torneos de básquet.

No es causalidad que haya escogido esta disciplina: el aro de las canastas está situado a una altura de 3,05 metros y los basquetbolista tienden a tener una altura que les permita mayor impacto al realizar las jugadas y saltos.

Actualmente, la National Basketball Association (NBA) tiene registrado al senegalés Tacko Fall de los Boston Celtics como uno de los jugadores más altos con 2,26 metros, tres centímetros más baja que la leyenda china, Yao Ming (2,29 metros).

Zhang Ziyu llevó a su equipo sub 15 a ganar el título y todos los jugadores quedaron impactadnos con su altura a su corta edad. Incluso, en los videos se puede ver cómo sus rivales le llegaban a la cintura.

El equipo de Ziyu, selección de la provincia de Shandong, logró anotar 42 puntos, capturar 25 rebotes y poner seis bloqueos en el encuentro decisivo.

Según indica Global Times, Ziyu es hija de dos ex jugadores de baloncesto (el padre mide 2,13 metros de altura y la madre 1,98 metros), siempre fue mucho más alta que sus compañeras de curso. De hecho, comentaron que cuando estaba en sexto grado medía 2,11 metros de altura.

