Este domingo 22 de agosto se dio a conocer la muerte de una niña, de 2 años, en medio de una estampida ocurrida en el aeropuerto de Kabul. Esto sucede mientras afganos intentan salir del país que está bajo el control de los talibanes.

En total, serían siete las personas que habrían perdido la vida por esta estampida. Según la información revelada por medios de comunicación internacionales, como The New York Times, la víctima de dos años es la hija de una traductora que trabajaba en Afganistán para una empresa estadounidense.

La madre de la menor entregó su testimonio sobre cómo se dieron los hechos. Ella partió explicando que debido al aumento en el número de personas en el lugar, ella y su familia cayeron al piso, perdiendo de vista a su hija.

Luego de buscar, encontró a la menor fallecida tras ser aplastada. “Sentí puro terror”, reconoció la mujer, quien también se lamentó: “No la pude salvar”.

Según reportes internacionales, el número de víctimas sería mayor al informado. Por ejemplo, el corresponsal de The Independent, Kim Sengupta, asegura que ha visto varias muertes provocadas por este tipo de multitudes.

Con respecto a esto Sengupta comentó: “He visto a cuatro personas aplastadas hasta la muerte en menos de una hora, probablemente hay más muertos en lugares a los que no tengo acceso”. Además, precisó que los reportes oficiales dan cuenta de 12 fallecidos.

A estos comentarios se suman los del periodista Barak David, quien mediante redes sociales ha compartido videos de lo que se vive en el interior del aeropuerto de Kabul.

“La escena en el aeropuerto de Kabul hace varias horas según una fuente de una ONG que está tratando de sacar a la gente. El principal problema es que es imposible pasar las puertas y llegar a los aviones incluso si está en una lista de evacuados”, señaló en la plataforma virtual.

The scene at Kabul airport several hours ago per source from an NGO who is trying to get people out. Main problem is that it’s impossible to pass the gates and get to the planes even if you are on an evacuees list pic.twitter.com/b3bZn5B34Z

— Barak Ravid (@BarakRavid) August 21, 2021