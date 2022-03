Una niña ucraniana sorprendió y se volvió viral en las redes sociales por cantar la canción Let It Go (Libre Soy), de la popular película Frozen desde un refugio antobombas en medio de la guerra que afecta a su país.

El pasado domingo, la actriz que prestó la voz de Elsa, la protagonista del filme para niños de Disney, Idina Menzel, publicó el emotivo video en su cuenta de Twitter y escribió “te vemos, realmente te vemos”, junto a dos corazones, uno azul y otro amarillo, los mismos colores de la bandera de Ucrania.

El video original, posteado por la usuaria Ankita Jane, que según dice en su biografía es periodista, cuenta con más de 15 millones de reproducciones y miles de comentarios.

Lee también: Mujer escapa de ataques junto a sus hijos: “Si no protegen el cielo ucraniano, muchos más niños morirán”

“Niña cantando Let it go en un refugio”, se puede leer en la descripción del registro en el que aparece la menor junto a más personas y niños cantando la canción de la película en su idioma natal, mientras es escuchada por el resto de los presentes, quienes la comienzan a grabar.

Al terminar su interpretación, todos comienzan a aplaudir mientras la niña los mira y sonríe.

De acuerdo a CNN, la pequeña se llama Amelia y fue ella quien le dijo a Marta, la persona que grabó el momento, que quería ser “una cantante en un gran escenario”.

Lee también: Mujer nacida en Azerbaiyán escapa por segunda vez de una guerra: “Así es la vida”

Además de la actriz estadounidense, el video también llegó hasta, Kristen Anderson-Lopez, quien coescribió la música de la película y también compartió el video en su cuenta de Twitter, dedicándole un sentido mensaje.

“Querida niña con la hermosa voz. Mi esposo y yo escribimos esta canción como parte de una historia sobre la curación de una familia en dolor. La forma en que la cantas es como un truco de magia que esparce la luz en tu corazón y sana a todos los que la escuchan. ¡Sigue cantando! Estamos escuchando!”, escribió Anderson-Lopez.

Dear Little Girl with the beautiful voice,

My husband and I wrote this song as part of a story about healing a family in pain. The way you sing it is like a magic trick that spreads the light in your heart and heals everyone who hears it. Keep singing! We are listening! https://t.co/j8CnDSNJw8

— Kristen Anderson-Lopez (@Lyrikris10) March 7, 2022