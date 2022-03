Una niña ucraniana se viralizó en redes sociales tras cantar el tema central de la película Frozen, Let It Go (Libre Soy), al interior de un refugio. A dos semanas del video, Amelia Anisovych, de siete años, se presentó en un evento benéfico en Polonia donde interpretó el himno nacional de Ucrania ante un estadio lleno. Vestida con un traje blanco tradicional ucraniano, cautivó este domingo por la noche al público del Atlas Arena en la ciudad polaca de Łódź.