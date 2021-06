Una niña de nueve años y su hermana de cuatro fueron las protagonistas de un accidente de tránsito luego de tomar el auto de sus padres y conducir hacia California.

Las pequeñas chocaron de frente contra un camión en Utah, Estados Unidos, durante la madrugada de este miércoles.

Así lo informaron desde el Departamento de Policía de West Valley City, que tras responder a una llamada de emergencia por un accidente vial, halló a la niña de 9 años en el asiento del conductor.

Lee también: Grúa se desplomó en puerto de Taiwán y dejó al menos un lesionado

“Las niñas condujeron unos 16 kilómetros desde su casa en West Jordan, a través de la autopista, antes de que condujeran en sentido contrario por una rampa de salida de la autopista y chocaran de frente contra un camión”, detallaron.

“El automóvil sufrió graves daños. Incluso tuvo que ser remolcado. Afortunadamente, sin embargo, nadie resultó herido, sospechamos que en gran parte, porque esas niñas al menos recordaron usar sus cinturones de seguridad”, añadieron.

¿Qué motivó el improvisado viaje? Las menores les dijeron a los oficiales de policía que se dirigían a California porque querían “nadar en el océano”.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC

— WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021