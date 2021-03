Gulchejra Bobokúlova es una niñera que hace 5 años se hizo conocida a nivel mundial por decapitar a una niña de 4 años en Rusia, para luego pasearse por las calles con la cabeza de la menor exhibiéndola como trofeo.

Tras cometer el horrendo crimen la mujer fue declarada como inimputable y demente, por lo que se le ordenó someterse a un tratamiento psiquiatrico en vez de una condena en prisión.

Este viernes las autoridades informaron que Gulchejra de 43 años saldrá en libertad, generando gran consternación en la ciudadanía y especialmente en la familia de la víctima.

La madre de la menor, Ekaterina Mescheryakova, aseguró a The Sun que “mi familia no puede sentirse segura si en el futuro Bobokúlova me encuentra a mí o a mi otra hija. Durante la investigación, ella declaró que tenía la intención de matar a toda nuestra familia”.

El mismo medio asegura que los doctores del centro médico la declararon como “curada” de un un “trastorno psiquiátrico crónico”, motivo por el cual se decidió dejarla en libertad.

En 2016 Gulchejra fue detenida tras ser sorprendida caminando con la cabeza de una menor mientras gritaba consignas islámicas, para luego amenazar con inmolarse en plena vía pública.