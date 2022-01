Un dramático hecho se dio a conocer durante las últimas horas, luego que un niño de solo dos años muriera.

De acuerdo a los antecedentes del caso, recogidos por el medio argentino Crónica, la mujer habría estrangulado a su hijo debido a que durante la semana sería sometida a exámenes psiquiátricos que definirían si era apta para continuar con la custodia del pequeño.

El padre de la víctima, Felipe Derto, señaló al mencionado diario que “cada vez que me quería separar ella se ponía agresiva. Me lo ponía a Milo en el medio para que no la deje”.

“No puedo creer que mi hijito está muerto”, añadió el hombre, explicando que el pasado 1 de enero se separó de la mujer debido a los constantes maltratos. Sin embargo, el 10 del mismo mes, preocupado por las represalias que podría tomar, interpuso una denuncia que no prosperó.

“El jueves fue la última vez que lo vi a Milo, estaba como perdido”, señaló su padre, quien esta vez pidió un examen psicológico para la madre y su hijo.

Al recibir la notificación, la mujer comenzó a enviarle mensajes amenazantes a su ex pareja.

Finalmente, el deceso del niño se confirmó el pasado sábado, procediendo con la detención de su madre, quien será investigado por el hecho.