Un impactante hecho se produjo en Brasil, donde un niño de solo 9 años se escapó de su casa, llegó al aeropuerto y se coló en un avión.

De esa forma, el pequeño viajó desde Manaos a la ciudad de Guarulhos: En total, más de 2.600 kilómetros.

Su madre, Daniele Marques, dijo en conversación con G1 que “me desperté a las 5:30 am, fui a su habitación y vi que dormía normalmente. Luego, me volví a levantar a las 7:30 am, cuando me di cuenta de que ya no estaba en la habitación y me empecé a desesperar”.

De inmediato dio aviso a la policía, difundiendo la imagen de su hijo a través de redes sociales para pedir ayuda.

Sin embargo, horas después la llamaron desde el aeropuerto de Guarulhos, siendo informada de que el niño se encontraba en ese lugar.

Acto seguido, ambos se reunieron y el pequeño procedió a contarle su osada travesía a su madre: “Me dijo que tomó algunos autobuses al azar desde la casa hasta llegar al aeropuerto. Luego miró el horario de vuelos en el panel y se subió a uno de ellos. Mi hijo pasó por tres inspecciones, sin que nadie se diera cuenta de que estaba solo, sin documentación ni pase de abordar”.

“Lo que sigo pensando es cómo un niño se las arregla para pasar por un sistema aeroportuario que es tan burocrático. Por eso quiero una respuesta de la aerolínea y del aeropuerto sobre cómo mi hijo logró abordar solo”, señaló la mujer.

Mientras, la policía indicó que el niño investigó previamente en internet respecto a cómo subir a un avión sin ser detectado, asegurando que el motivo del viaje sería ir a Sao Paulo para estar con otros familiares.