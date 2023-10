Ghassan Sahurie: Preocupación por niño chileno-palestino desaparecido en Gaza

Una triste y dolorosa situación enfrenta la familia de Ghassan Sahurie, un niño de solo 7 años que durante las últimas horas se reportó su desaparición en la Franja de Gaza.

El pequeño Ghassan, hijo de un hombre nacido en Chile y una mujer oriunda de Palestina, vivía con su familia en Irán, pero hace poco más de tres meses se trasladó junto a su mamá a Gaza debido a la muerte de su padre.

A inicios de octubre, días antes de estallar la actual crisis que vive el Medio Oriente, tuvieron un último contacto con su familia en Chile, pero desde entonces no se sabe nada de ellos.

En conversación con Contigo En la Mañana, el tío del niño, Gustavo Zahnder, expresó que tuvo que contactarse con los familiares de su cuñada, Nermin Albawwab, en Arabia Saudita y Turkia para saber información de ellos. Sin embargo, debido a que en la zona no hay suministro de agua, electricidad ni internet, no han tenido ningún tipo de noticia que les dé tranquilidad.

“No hay electricidad, no hay internet, no hay nada. Entonces no se puede tener certeza de nada”, señaló Gustavo. Esa fue una de las versiones de las cuales tuvo conocimiento, pero no pudo evitar pensar en un escenario aún más trágico “a lo mejor mi sobrino esta debajo de los escombros”.

“Lo único que a mi me dijeron, por contacto de otro familiar, es que en el hospital que ellos eventualmente estarían en el Hospital Shifa, estarían refugiados tanto los padres de Nermin, una cuañada, otro pequeño y mi sobrino”, señaló.

Gustavo también detalló que esta información la obtuvo hace dos días, por lo que desconoce qué situación estaría viviendo ahora mismo. Además, agregó que impulsó una campaña llamada “¿Donde esta Ghassan?”, la que tiene como objetivo de difundir este caso y mejorar las comunicaciones entre las instituciones internacionales y su familia en Chile.

El tío de Ghassan aseguró que se han contactado con Cancillería para lograr que el Estado de Chile reconozca la existencia del menor y así poder dar con su paradero.

Síguenos en