Una insólita situación se produjo en una familia de Sidney, luego de que un niño de solamente cuatro años pidiera más de $1 millón en dulces a través del celular de su padre.

Todo comenzó cuando Christian King, el joven involucrado, comenzó a utilizar el teléfono de su padre, quien se lo pasó para que se distrajera mientras él veía un partido de fútbol américano de su otra hija

Según informó el diario The Guardian, una vez que le devolvió el aparato, Christian le advirtió que “algo venía en camino”, aunque mucho no le creyeron ya que confiaban en que no sabía pedir cosas vía aplicación.

Lee también: Con traje de gala incluido: Perrito callejero fue premiado en colegio por tener “asistencia perfecta”

Lo cierto es que momentos después, Kris King notó que su hijo menor solicitó un enorme cargamento de dulces, leche y barras de chocolate, todo avaluado en casi US$1.200 dólares.

“Primero no me alarmé porque pensé que era US$120. Luego miré realmente cuánto costó todo y eran US$1.200. Casi nos da un infarto. Observé la pantalla unas 30 veces y eran como 99 pasteles (los encargados)”, relató al mencionado medio.

Es más, el pequeño fue tan habiloso con el celular que a sus 4 años pidió decenas de diversos sabores y marcas de golosinas, además de un pastel de cumpleaños especial para él, todo a través de la aplicación Uber Eats.

Lee también: Niño argentino le pidió al Viejito Pascuero que ladrones le devuelvan ahorros que robaron en su propia casa

El masivo encargo llegó a la estación de Bomberos donde Kris trabaja, dirección que ya estaba guardada, aunque finalmente la empresa decidió reembolsarle el dinero ante la explicación de lo sucedido.

En tanto, Christian solicitó el perdón de su padre y le dijo que “fue un error”.