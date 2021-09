Un niño de ocho años se convirtió en todo un héroe en Cartagena, Colombia. En un video difundido en redes sociales se observa que el menor, al ver que su madre era abordada por un delincuente, salió en su ayuda y la defendió tan solo con un paraguas.

Todo ocurrió cuando la mujer, identificada como Josuaini Carolina Piña, llevaba a su hijo a clases. En el camino, ella sacó su teléfono, siendo aquel el momento en que el sujeto se abalanzó sobre ella para robarlo, mientras otra persona lo esperaba en una moto.

La mujer se resistió al robo, por lo que comenzó a forcejear en el suelo con el antisocial. Esto fue visto por el niño, quien acudió a su rescate con el objeto.

Tal como se observa en un video, el niño fue hasta donde ambos se encontraban y usó un paraguas que llevaba abierto. El menor golpeó con este elemento al delincuente, quien se puso de pie para arrancar, siendo perseguido por el hijo de la víctima.

Lee también: Mujer mató a su pareja tras lanzarle el celular en la cabeza durante una discusión

El hombre logró escapar del lugar junto a la persona que lo esperaba en la moto, quien estaba a metros de donde ocurrieron los hechos.

El testimonio de la madre

En conversación con el medio Infobae, Piña comentó cómo fue su actuar ante este intento de asalto y se refirió a la reacción de su hijo, señalando que nunca pensó que el actuaría así.

“Íbamos caminando con él y como yo trabajo con el celular vendiendo ropa, yo miré que no viniera nadie y por eso saqué mi teléfono”, explicó, agregando que su hijo iba un poco más adelante pues estaba llegando al lugar donde le imparten clases.

“Me demoré forcejeando con el delincuente y hubo un momento en que dije ‘tengo que gritar’ lo hice y mi hijo se devuelve y le da con el paraguas para defender a su mamá“, recordó la mujer.

Lee también: Una boda inolvidable: Prendieron fuegos artificiales durante su matrimonio y provocaron incendio

Luego de levantarse, el antisocial arrancó y ella pudo hablar con su hijo para decirle qué debía hacer en situaciones como esas. “Asustada le digo a mi hijo ‘papi, no hagas eso, la próxima vez usted pide ayuda y corre que su mamá se defiende'”, señaló.

Finalmente, esta madre agradeció que la situación no hubiese sido peor. “Fue algo muy rápido y gracias a Dios no pasó a mayores, mi hijo está a salvo y ese delincuente no tenía arma en sus manos así que no fuimos atacados porque otra hubiera sido la historia“, concluyó.