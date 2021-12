Se acerca Navidad y con esta fecha, los deseos de recibir un obsequio especial. Pero para Santino, niño argentino de 8 años, en esta festividad sólo quiere que el Viejito Pascuero le cumpla un deseo: Tener Justicia.

En una carta, el niño de la provincia de Misiones le solicitó a Papá Noel que le entregara el dinero que tenían ahorrado como familia y que fue robado por dos ladrones. Además, pidió que los delincuentes fueran a la cárcel por este delito.

En el escrito, que se hizo viral en redes sociales, Santino escribió: “Hola Papá Noel, te pido por favor, que nos entregues todos los ahorros que tuvimos y que vayan los ladrones a la cárcel”.

Lee también: Pasajero es expulsado de un avión por usar una tanga en lugar de mascarilla

Según detalla el medio de comunicación trasandino Todo Noticias, el delito fue cometido el martes 14 de diciembre. En aquel día, los antisociales entraron a la vivienda en que reside el niño junto a su hermana de 15 años y sus padres.

Fue la madre, Silvia, quien se dio cuenta de lo sucedido cuando retornó a la casa luego de una jornada laboral. Ella tiene dos trabajos, lo que le permitió tener ahorros con su familia.

Del lugar, los dos ladrones sustrajeron dinero, joyas, un computador y un celular. Si bien en la vivienda no había nadie al momento del hecho, todo esto quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Lee también: Amenazas en TikTok provocan suspensión de clases en escuelas de Estados Unidos por tiroteos

Las declaraciones de la madre

Según las declaraciones recogidas por el mencionado medio, Silvia se refirió a este hecho y explicó: “Las cámaras de seguridad que pusimos registraron el paso del vehículo por diferentes calles, en distintas horas y días. El mismo día que me robaron a mí asaltaron otras dos casas y en una de ellas golpearon a una mujer“.

Junto con destacar que las sospechas apuntan a que están siendo vigilados por asaltantes, la mujer señaló que “estamos cansados y necesitamos vivir tranquilos”.

Con respecto a la carta escrita por su hijo, Silvia manifestó: “No sé en qué momento la escribió porque mi casa era un caos. Me partió el corazón. No quiero que haya más nenes pidiéndole estas cosas a Papá Noel”.