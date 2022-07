Niño de tres años murió al caer desde el piso 29 de un edificio en Nueva York

Un niño de tres años de edad murió durante la jornada del sábado 2 de julio, luego de caer desde un piso 29 de un edificio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo a las autoridades, el pequeño cayó de una ventana en el piso superior del inmueble, en el complejo residencial Taino Towers situado en Harlem, y aterrizó en un andamio del quinto nivel del rascacielos.

Investigaciones preliminares determinaron que el menor de edad cayó de manera accidental. Sin embargo, las autoridades indagan en cómo sucedió el hecho y si estaba en compañía de un adulto.

“Sonó como algo realmente pesado. Parecía una construcción”, relató un testigo, según relato de la prensa local.

Y apuntó que tras escuchar el ruido, “comenzamos a buscar y todos salimos del edificio. Los vecinos que estaban arriba y que podían mirar hacia abajo, vieron al niño pequeño con la camisa amarilla. Estaba tirado en el andamio”.

Otro testigo del accidente expresó que la madre del pequeño “estaba sentada en el suelo en calcetines y gritaba: ‘Mi bebé, mi bebé, él está allá arriba'”.

Mientras tanto, el padre del niño “corrió escaleras abajo llorando” y trató de subirse al andamio para sacar a su hijo, pero no pudo, finalizó.

