Este 14 de marzo, se viralizó el registro de una mujer que apareció de sorpresa con una pancarta contraria a la guerra durante el noticiero en vivo de un canal estatal ruso.

El nombre de la manifestante es Marina Ovsyannikova, editora de Channel One, canal de televisión que sigue directamente los lineamientos editoriales del Kremlin.

En el registro, la mujer logró aparecer con su cartel por pocos segundos antes de que la sacaran de imagen.

“No a la guerra, no confíen en la propaganda, es una mentira”, dice el cartel. Tras la protesta, la trabajadora fue detenida por la policía rusa.

En otro video publicado con anterioridad por Ovsyannikova, la editora expresó su arrepentimiento por haber trabajado en el canal de televisión, debido a su carácter editorial pro-ruso.

“Desafortunadamente, he estado trabajado para Channel One, para la propaganda del Kremlin. Me siento muy avergonzada porque he permitido que se digan mentiras en la televisión, permitiendo que la población rusa sea zombificada”, confesa en el video.

Before the woman – editor Maria Ovsiannikova – stormed the set she prerecorded this video message saying: “What is going on in Ukraine is a crime.” pic.twitter.com/54MwxTuFZn — Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 14, 2022

Los medios rusos que han decidido reportear la protesta han tenido que moderar sus dichos y censurar la pancarta de la editora para poder publicar la noticia.