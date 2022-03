Se dice que es uno de los vicios más difíciles de abandonar y cuyos efectos en la salud, principalmente a largo plazo, pueden ser devastadores. Así lo evidenció una mujer sudafricana llamada Melinda Jansen van Vuuren, quien comenzó a fumar a los 13 años.

Actualmente, a sus 48, tras un poco más de tres décadas fumando alrededor de 15 cigarrillos al día, comenzó a experimentar una terrible situación. Las yemas de sus dedos se pusieron, inicialmente, morados. Con el pasar del tiempo, adquirieron un color negro.

Según informó el medio británico The Sun, la sudafricana comentó que las primeras señales de alerta fueron que sus dedos comenzaron a presentar una sensibilidad fuera de lo común a las temperaturas, tras lo cual decidió consultar con especialistas.

Lee también: A partir de este verano: Ley prohíbe fumar en playas, ríos y lagos

“Los médicos investigaron y ahora han diagnosticado una condición muy rara relacionada con el tabaquismo. La enfermedad de Buerger hace que los vasos sanguíneos pequeños y medianos se coagulen y se inflame“, fue lo que indicaron en el medio citado.

Melinda se gana la vida como manicurista y esta situación le ha complicado enormemente su labor. “Es muy grave. No puedo usar mis manos básicamente en absoluto. No puedo cocinar, limpiar, lavar o peinar mi cabello, no puedo bañarme. El dolor es insoportable y constante”, estableció.

Asimismo, la afectada puso énfasis en que “soy asistente personal y técnica de uñas calificada, así que siempre trabajo con mis manos pero ya no puedo más”.

Lee también: Según estudio científico: Dormir con luz moderada aumenta riesgo de diabetes y problemas al corazón