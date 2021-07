Dentro de las funciones de las redes sociales, junto a ciertas aplicaciones digitales, está la posibilidad de “embellecer” a las personas a través de filtros o retoques. De esta misma forma, muchas veces las y los usuarios se ven expuestos a una gran cantidad de influencers que destacan al pertenecer a ciertos cánones de belleza.

Ante esta realidad, el Ministerio de Infancia e Igualdad de Noruega aprobó una ley que prohibirá a los influencers y corporaciones publicar contenido publicitario con rostros y cuerpos que estén retocados.

El objetivo de la medida es luchar contra la publicidad engañosa y la masificación de estándares de belleza irreales, que puedan dañar el autoestima de los consumidores de las plataformas de internet.

Lee también: 4 grandes compañías acordaron combatir el acoso que sufren las mujeres en redes sociales

La nueva norma no solo se aplicará en redes sociales, si no que también en anuncios, revistas, carteles publicitarios y periódicos. Además, exigirá que las fotos retocadas integren una etiqueta diseñada por el gobierno noruego para dar cuenta de que no es una imagen real.

Con esto, Noruega seguirá los pasos de Reino Unido, donde se implementaron límites a los filtros de belleza; y Francia, país en el que existe una regulación obliga a las publicaciones de moda, y sectores relacionados, a indicar cuándo una imagen ha sido retocada por programas digitales.