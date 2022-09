Captan nube con la silueta de la reina Isabel II: Apareció en el cielo una hora después de su muerte

Luego de 70 años a la cabeza de la corona británica, la reina Isabell II de Inglaterra murió este jueves 8 de septiembre a los 96 años de edad.

“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”.

Así anunciaron la noticia desde la Familia Real a través de su cuenta de Twitter oficial.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022