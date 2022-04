Reportan tiroteo al interior del metro de Nueva York: Entre 5 y 13 civiles estarían heridos

Un tiroteo fue reportado la mañana de este martes en el metro de Nueva York, Estados Unidos, lo que habría dejado un total de entre cinco y 13 civiles heridos, según informó el New York Times.

El hecho habría ocurrido específicamente en Brooklyn cerca de las 8:30 horas, donde también se está investigando que dispositivos de humo fueron lanzados al interior del vagón.

En tanto, CNN en español reportó que un sujeto con chaleco reflectante color naranja y una máscara de gas huyó del lugar apenas cometido al delito, por lo que de inmediato sería uno de los sospechosos del acto para la policía.

La misma cadena afirmó que todas las víctimas fueron trasladadas al centro asistencial más cercano, aunque una de ellas se encontraría en estado crítico.

Si bien las autoridades no han entregado información de forma oficial, llamaron a todas las personas que tengan que circular entre la calle 36 y la 4ta avenida a evitar dichos lugares porque se están realizando diversas diligencias.

En tanto, la gobernadora del Estado, Kathy Hochul, señaló a través de su cuenta de Twitter que equipos de emergencia están trabajando en el lugar y que todo lo que se conozca se actualizará de manera inmediata.

I have been briefed on this developing situation in Brooklyn. First responders are on the scene and we will work with @MTA & @NYPDnews to provide updates as the investigation continues. https://t.co/dM2hKnhoql

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) April 12, 2022