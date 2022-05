Un muerto y cinco heridos en un tiroteo en una iglesia cerca de Los Ángeles

(EFE) – Al menos una persona fue asesinada y otras cinco resultaron heridas este domingo en un tiroteo en una iglesia a las afueras de Los Ángeles (California, EE.UU.), informaron las autoridades.

La Policía arrestó al presunto autor del tiroteo, que disparó contra varias personas en una iglesia presbiteriana en Laguna Woods, al sureste de Los Ángeles.

El alguacil del condado de Orange informó en Twitter que una persona falleció en el lugar de los hechos, mientras que otras cuatro están heridas de gravedad en el hospital y una quinta tiene heridas menores.

“Estamos trabajando para tener información lo más rápido posible”, explicó la Policía.

#OCSDPIO Deputies are responding to reports of a shooting at a church on the 24000 block of El Toro Road in Laguna Woods. Multiple victims have been shot. More details to follow, PIO en route.

— OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022