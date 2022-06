Reportan nuevo tiroteo en Maryland, Estados Unidos: Habría varias víctimas fatales

Un nuevo hecho de violencia fue alertado durante la tarde de este jueves en Estados Unidos, luego que la policía del Condado de Washington informara de un tiroteo a eso de las 14:30 horas, el que habría dejado múltiples víctimas en la empresa Columbia Machine en Smithsburg de Maryland.

Según CNN Internacional, el teniente Joshua McCauley aseguró que la escena permanece activa, pero que no hay amenaza para la comunidad.

La información también fue confirmada por el miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde 2019, David Trone, quien recomendó mantenerse alejado del área.

“Estamos monitoreando activamente el tiroteo masivo en Smithsburg en este momento, y nuestra oficina está en contacto con los funcionarios sobre el terreno. Si es local, manténgase alejado del área mientras la policía responde“, escribió en su cuenta de Twitter.

We are actively monitoring the mass shooting in #Smithsburg right now, and our office is in contact with officials on the ground. If you're local, please stay away from the area as law enforcement responds.

— Rep. David Trone (@RepDavidTrone) June 9, 2022