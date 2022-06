Reportan nuevo tiroteo dentro de hospital en Oklahoma: Hay cuatro fallecidos

Durante la jornada de este miércoles 1 de junio, la policía de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, reportó un nuevo tiroteo que dejaría varias víctimas fatales.

Según comunicaron mediante las redes oficiales, funcionarios respondieron a una llamada que denunciaba la presencia de un hombre armado con un rifle en el edificio Natalie del Hospital ST. Francis.

Conforme a lo que declaran, la situación fue calificada de forma inmediata como tirador activo. “En este punto, podemos confirmar que el tirador ha caído en este momento“, confirmaron.

Asimismo, precisaron que los oficiales están revisando cada habitación del edificio, buscando amenazas adicionales. “Sabemos que hay múltiples heridas, y potencialmente múltiples víctimas“, añaden.

“Estamos pidiendo a familiares y amigos que vayan a la Memorial High School al oeste de LaFortune Park para un lugar de reunificación“, manifestaron.

Al pasar los minutos tras el suceso, la policía confirmó que cuatro personas resultaron fallecidas, incluida en ellas, el tirador. Por otra parte, aseguran que funcionarios de orden aún realizan trabajos de limpieza en el edificio que se registró la masacre.

ACTIVE SHOOTER UPDATE: We can confirm 4 people are deceased, including the shooter, in the active shooting situation at St. Francis hospital campus.

Officers are still clearing the building. More info to follow.

— Tulsa Police (@TulsaPolice) June 1, 2022