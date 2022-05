Reportan nuevo tiroteo en universidad de Estados Unidos: Al menos dos heridos y un fallecido

Durante la jornada de este martes 31 de mayo, las autoridades policiales de Estados Unidos reportaron un nuevo tiroteo, esta vez en el campus de la Universidad Xavier de Luisiana, un centro educativo católico con sede en la ciudad de New Orleans.

Conforme a los antecedentes preliminares serían tres las víctimas del suceso, quienes resultaron con heridas de bala y que posteriormente fueron trasladadas al centro asistencial más próximo del lugar de los hechos.

“Se está investigando un tiroteo en el campus de la Universidad Xavier, en el área del Centro de Convocatorias. La información inicial muestra tres víctimas con heridas de bala transportadas al hospital local. El sujeto ha sido detenido en la escena“, escribieron desde las redes sociales de la policía de New Orleans.

#NOPDAlert: Investigation under way into shooting incident on campus of Xavier University, in area of Convocation Center. Initial information shows three gunshot wound victims transported to local hospital via EMS. Subject has been detained at the scene. pic.twitter.com/sFB3eWAlyT

— NOPD (@NOPDNews) May 31, 2022