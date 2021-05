(CNN) – ¡Barack Obama es como nosotros!

Bueno, al menos en una manera: el ex presidente de Estados Unidos quiere saber si realmente hay otras formas de vida por ahí.

En una aparición en The Late Late Show a principios de esta semana, Obama confesó esto: “la verdad es que cuando llegué a la oficina, pregunté ‘¿hay un laboratorio en algún lugar donde mantenemos los especímenes alienígenas y las naves espaciales?’ Y ya sabes, investigaron un poco y la respuesta fue no”.

Está bien, estaba bromeando. Pero luego Obama dijo más sobre los ovnis, y aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes.

Aquí está Obama: “lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo, que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se movieron, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Entonces, ya sabes, creo que la gente todavía se toma en serio tratar de investigar y descubrir qué es eso”.

Interesante, ¿verdad?

La confesión de Obama está en consonancia con un reconocimiento más amplio de las autoridades y sectores del gobierno -¡después de décadas de negación!- sobre que los ovnis son reales. (Nota al margen: creer que los ovnis son reales no implica creer en extraterrestres; los ovnis son simplemente objetos voladores no identificados. No se supone que contengan otras formas de vida).

El próximo mes, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Secretario de Defensa deberán proporcionar a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso un informe no clasificado sobre “fenómenos aéreos no identificados”. Ese requisito se incluyó en el enorme proyecto de ley de estímulo del coronavirus de 2 billones de dólares aprobado por el Congreso y promulgado por el entonces presidente Donald Trump a fines del año pasado.

¡Y no es solo el informe al Congreso! Como señaló Zachary Cohen de CNN: “ese informe debe contener análisis detallados de datos e inteligencia OVNI recopilados por la Oficina de Inteligencia Naval, la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados y el FBI, según la directiva del comité de inteligencia del Senado.

“También debe describir en detalle ‘un proceso interinstitucional para garantizar la recopilación de datos oportuna y el análisis centralizado de todos los informes de fenómenos aéreos no identificados para el Gobierno Federal’ y designar a un funcionario responsable de ese proceso”.

Todo lo cual representa, con mucho, lo máximo que el gobierno ha discutido públicamente sobre ovnis.

Durante muchos años, el ex líder de la mayoría del Senado Harry Reid (D-Nevada) fue una voz solitaria en el Congreso sobre la existencia de ovnis.

En 2007, Reid impulsó la creación del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), que estaba alojado en el Departamento de Defensa y sobre el cual casi no se sabía (o se sabe).

En un perfil del programa de 2017, titulado “Auras resplandecientes y ‘Dinero negro’: el misterioso programa U.F.O. del Pentágono”, The New York Times escribió que “el Departamento de Defensa nunca antes había reconocido la existencia del programa, que dice que cerró en 2012. Pero sus partidarios dicen que, aunque el Pentágono terminó la financiación para el esfuerzo en ese momento, el programa sigue existiendo. Durante los últimos cinco años, dicen, los funcionarios del programa han continuado investigando los episodios que les trajeron los miembros del servicio, al mismo tiempo que llevaban a cabo sus otras funciones en el Departamento de Defensa”.

Reid, en una entrevista para el programa Nevada Newsmakers en 2019, no se disculpó por los US$ 22 millones que había destinado a AATIP durante su tiempo en el Senado. “Sabemos que China lo está haciendo”, dijo Reid en referencia al estudio de objetos voladores no identificados. “Sabemos que Rusia, que está dirigida por alguien dentro de la KGB, también lo está haciendo, así que será mejor que le echemos un vistazo también”. Reid agregó: “Obtuvimos un volumen de investigación que se realizó, US$ 22 millones en investigación. Demostró que no dos personas, cuatro personas o seis personas o 20 personas, sino cientos y cientos de personas han visto estas cosas, a veces todas al mismo tiempo”.

En abril de 2020, cuando el Pentágono publicó tres videos de “fenómenos aéreos no identificados”, un gran avance en el que el gobierno reconoció su existencia, Reid quedó desconcertado.

“Me alegro de que el Pentágono finalmente publique este metraje, pero solo rasca la superficie de la investigación y los materiales disponibles“, tuiteó Reid. “Estados Unidos necesita tomar una mirada científica seria sobre esto y cualquier posible implicación de seguridad nacional. El pueblo estadounidense merece estar informado”.

Si bien aún no está claro qué dirá exactamente el informe sin clasificar al Congreso, lo que está claro es que la existencia de ovnis ahora está siendo reconocida públicamente en todos los niveles del gobierno. En una entrevista con Maria Bartiromo de Fox News en marzo, John Ratcliffe, quien se desempeñó como DNI durante la administración Trump, sugirió que el informe podría ser un éxito de taquilla.

“Francamente, hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos”, dijo Ratcliffe. “Estamos hablando de objetos que han sido vistos por pilotos de la Armada o de la Fuerza Aérea, o que han sido captados por imágenes satelitales, que francamente se involucran en acciones que son difíciles de explicar, movimientos que son difíciles de replicar, que no tenemos la tecnología o están viajando a velocidades que superan la barrera del sonido sin un boom sónico”.

En otras palabras: la verdad está ahí fuera.