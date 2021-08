Un hombre de 39 años, identificado como Dixon, en Guayaquil, Ecuador, fue despedido tras sufrir un accidente laboral que significó la amputación de su pierna izquierda. Estaba participando de la ampliación de un centro comercial del norte de la ciudad.

“No me explicaron nada, no me dieron las charlas de inducción que me habían dado en otros trabajos. En otras empresas me tienen un día entero mostrando los riesgos que podemos tener, pero acá nada”, dijo a El Universo.

Al tercer día de labores le dieron un turno de la noche con una tarea específica. “Me dejaron solo y le dije a mi supervisor que no sabía manejar los puentes grúa que se usan para mover las vigas, y me dijo que pidiera ayuda, pero que al otro día necesitaba esas vigas listas”.

Dixon le pidió a un compañero que moviera las vigas para pulirlas, pero en medio de la maniobra, las cadenas quedaron enredadas y una de ellas de dos toneladas cayó sobre el pie izquierdo.

Cuando llegó al hospital de urgencia no tenía protección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pese a que debía tenerla. Después de 20 días ya aparecía inscrito en el sistema, pero era tarde para salvar la pierna.

Luego de ocho meses llegó a trabajar y cuando comenzó la pandemia lo suspendieron por cuatro meses. Después de ese tiempo, retomó sus labores hasta ser despedido el 30 de julio. “Lo peor es que me dijeron que la indemnización iba a demorar porque no hay dinero, que espere, que me llamaban cuando ya tengan mi liquidación”, dijo Dixon.

Finalmente, Dixon recibió una indemnización del IESS por el accidente laboral, aunque no puede evitar relacionar su despido con su situación actual. “Los doctores me dicen que quedé con una discapacidad del 40%, pero no tengo el carné, no los están dando debido al problema de corrupción de los que se hacían dar uno para traer carros (con exenciones arancelarias)”, aseguró.