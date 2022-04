OMS informa primera muerte de niño por hepatitis infantil aguda: Casos se han reportado en 11 países

(EFE) – Los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido inicialmente reportados en Reino Unido siguen aumentando, y ya se han confirmado al menos 169 en 11 países, uno de ellos mortal, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que emitió recomendaciones para hacer frente a esta alerta sanitaria.

La mayoría de los casos se han registrado en Europa, salvo nueve confirmados en Estados Unidos y 12 en Israel; Reino Unido es el que más ha reportado (114), seguido de España (13), indicó la OMS en un comunicado.

La organización con sede en Ginebra señaló que 17 de los niños afectados, aproximadamente uno de cada diez, han necesitado un trasplante de hígado tras contraer esta nueva enfermedad, que suele acarrear dolores abdominales, diarrea o vómitos, y según la OMS podría estar causada por un adenovirus, quizá el tipo 41.

