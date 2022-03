(EFE/CHV Noticias) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmó este domingo que más de un millón y medio de personas han escapado de Ucrania tras la invasión rusa.

Según indicó la autoridad, a través de su cuenta de Twitter, “esta es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.

De acuerdo de los últimos reportes de organismos internacionales, alrededor del 55% de los refugiados han sido registrados en la vecina Polonia, 12% en Hungría y 8% en Moldavia. Mientras que Eslovaquia ha recibido hasta ahora al 7 % de personas que han huido del territorio ucraniano y Rumanía a un 5%.

En tanto, cerca del 9% de refugiados se han trasladado a otros países de Europa que no son vecinos de Ucrania.

