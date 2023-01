Deberá pagar por “sacar la vuelta”: Tribunal canadiense ordenó a ex empleada pagar tiempo no trabajado a empresa

Un curioso hecho ocurrió en Canada, ya que un Tribunal Civil ordenó a una ex empleada de la empresa British Columbia, quien los demandó por despido injustificado, a devolver el dinero que le pagaron mientras no cumplía sus labores.

Todo partió el año pasado, cuando Karlee Besse empezó a realizar teletrabajo como contadora para marca británica, sin embargo fue apartada de su empleo. Ante esa situación inició un proceso legal para que fuera compensada económicamente con 5 mil dólares, según consignó The Guardian.

Pero Besse no esperaba que desde su lugar de trabajo hubieran instalado un software inteligente en la computadora de la empresa, que detectó más de 50 horas en que ella no ejerció su tareas, ya que no las registró donde correspondía.

Este sistema inteligente, llamado TimeCampon, y que está cada vez siendo más utilizados por las grandes empresas, detectó que los archivos que le eran asignados a la entonces trabajadora, no fueron abiertos, y cuando se abrieron, fue fuera de plazo.

De esta manera, la demanda de la muchacha, que, a pesar de explicar que pensaba que este software no distinguía entre el tiempo que se le asignaba al computador para trabajar y el uso personal, fue desestimada y la ordenaron a pagar más de 2 mil dólares por los salarios que percibió injustificadamente.