El rapero Pablo Hasél fue detenido y condenado el martes por una canción y una serie de tuits en la que critica al rey emérito Juan Carlos y a la monarquía.

El procedimiento reavivó en España la discusión por la libertad de expresión y encendió protestas en diversas zonas.

Pau Rivadulla Duró (32), el verdadero nombre del artistas, fue arrestado en la Universitat de Lleida para cumplir nueve meses de prisión tras las rejas, seis años de inhabilitación y a una multa de casi 30 mil euros por injurias contra la Corona y enaltecimiento del terrorismo.

Manifestantes condenaron el actuar policial y argumentaron que con esta decisión se trasgrede el derecho a la libertad de expresión y artística, ya que en la obra de Hasél se sostienes críticas explicitas a los reyes de España y al sistema que lo permite.

Durante las movilizaciones de la noche del martes en la región catalana, se reportaron 33 heridos y 15 detenidos. En la protesta se quemaron locales comerciales y se armaron barricadas en rechazo a la detención.

¿Qué dice la canción?

Pablo Hasél ha escrito diversas letras cuestionando la vigencia de monarquía española. Juan Carlos el Bobón se titula la canción de 2016 donde califica de “mafioso”, “apestoso cacique” y “saqueador” al monarca.

“Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español, en televisión vomitan que es útil” y “silencio a su negocio sucio con Arabia Saudí y por contarlo me quieren condenar a mí”, rapea en parte de la canción.

En tanto que ante su inminente detención, el rapero compartió el viernes una nueva canción titulada Ni Felipe VI en la que reitera sus críticas y aborda directamente la censura, la libertad de expresión y pide el fin de la monarquía.

“No hay quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro a la verdad en el remite de mi texto, hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto, no hay quien me quite esto, ni Felipe VI”, dice el estribillo de la canción.

Pero eso no es todo. Otro motivo por el que Pau Rivadulla son una serie de mensajes compartidos en Twitter. El propio artista compartió un mensaje con varios de los tuits que lo pusieron bajo investigación.