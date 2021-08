Una dentista fue golpeada por un paciente que intentó abusar sexualmente de ella, incidente que fue registrado por las cámaras de seguridad de una centro odontológico en Soacha, Colombia.

De acuerdo a lo publicado por Infobae y a lo que se aprecia en el video, el sujeto se levantó de la camilla luego de la consulta con la especialista y se abalanzó sobre ella cuando ingresó a un cuarto auxiliar.

En dicho lugar, el hombre de nacionalidad venezolana golpeó a la dentista y trató de violarla. La mujer fue auxiliada por personas de oficinas contiguas que escucharon sus gritos desesperados, mientras que el agresor arrancó y no pudo ser detenido.

En declaraciones a Caracol Radio, la dentista dijo que el sujeto “me amenazó me dijo ‘cállate o te mato’, yo le dije que por qué me hacía eso si yo lo había atendido bien, que qué quería. En el forcejeo le logré quitar el bisturí y comencé a gritar, él me cogió toda la cara, me metía los dedos en la boca, yo lo mordía, luego me dio golpes en la cabeza y patadas”.

El video del hecho fue compartido ampliamente a través de redes sociales, donde se inició una campaña para dar con el paradero del atacante. Además, el caso ya fue expuesto ante la Fiscalía colombiana para que se investigue y se pueda capturar al acusado.