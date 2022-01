Un cuestionado hecho se produjo en Argentina, en medio del nuevo récord que batió el país trasandino tras registrar 95.159 casos de COVID-19 en solo 24 horas.

La tercera ola pegó con fuerza en esa nación, que ahora en vez de agradecer al personal de la salud por su labor durante la pandemia, ha hecho todo lo contrario.

En ese contexto, se viralizó un video en que se puede ver a una funcionaria siendo increpada por pacientes que exigían ser atendidos. Según lo informado por Telefe Noticias, la mujer les pidió un minuto de tolerancia porque necesitaba ir al baño.

“Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada, no vengas”, le dicen algunas personas a la trabajadora del hospital de Tunuyán, ubicado en la Provincia de Mendoza.

Se trata de dos hombres que increparon a la médica quejándose por la demora en la toma de PCR.

“No tengo tiempo ni para ir al baño, no puedo más, me duelen las rodillas”, dijo la doctora al inicio de la interpelación, afirmando que “estoy dando lo más que puedo, más no puedo hacer. No he parado de atender, no es que estoy al pedo”.

En respuesta, uno de los pacientes que se encontraba en espera le dijo que “si no estás capacitada para estar las 24 horas parada, no vengas”.

Otro joven se sumó a los reclamos y le indicó en duros términos que “yo pago todos mis impuestos y tu cobras de mi plata”.

“Estoy haciendo lo que puedo, no soy un pulpo, no he parado de atender, si quieren vayan y se quejan”, se defendió la aludida, explicando que también estaban atendiendo a los pacientes que llegaban de urgencia.