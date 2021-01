(CNN) – Imagínese tener un paro cardíaco y ser recogido por una ambulancia que no lo llevará a un hospital. O tener una emergencia médica y esperar fuera de una sala de emergencias durante horas.

Esto es a lo que se enfrenta el condado de Los Ángeles cuando el ataque de COVID-19 devasta a la comunidad, incluidos aquellos sin coronavirus.

“Los hospitales están declarando desastres internos y tienen que abrir gimnasios de iglesias para que funcionen como unidades hospitalarias”, dijo la supervisora del condado Hilda Solís. “Nuestros trabajadores de la salud están física y mentalmente agotados y enfermos”, calificando la situación de “desastre humano“.

Casi 7.900 personas están hospitalizadas con COVID-19 solo en el condado de Los Ángeles. Y el 21% de ellos están en unidades de cuidados intensivos, dijeron las autoridades el martes. El número de pacientes del hospital aumentó en más de 200 desde el lunes.

Lee también: COVID-19: Investigadores brasileños identifican factor que aumenta capacidad de contagio en nueva cepa

El martes, se anunciaron otras 224 muertes, elevando el total en el condado a más de 11.000.

Ahora, a los equipos de ambulancias del condado de Los Ángeles se les ha dicho que no lleven a los hospitales a pacientes con pocas posibilidades de supervivencia.

“Esta orden emitida por los servicios médicos de emergencia del condado es realmente muy específica para los pacientes que sufrieron un paro cardíaco y no pueden ser revividos en el campo“, dijo el Dr. Jeffrey Smith, director de operaciones del Centro Médico Cedars-Sinai.

“Esos pacientes tienen una tasa de supervivencia muy baja cada uno si son transportados al hospital. Por lo tanto, en este momento, se considera que probablemente sea inútil“.

Quién es llevado a un hospital y quién no

La Agencia de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del Condado de Los Ángeles emitió un memorando la semana pasada a los trabajadores de ambulancias.

“Con efecto inmediato, debido al impacto severo de la pandemia COVID-19 en los servicios de emergencias médicas y los hospitales receptores del 9-1-1, pacientes adultos (de 18 años de edad o mayores) en un paro cardíaco extrahospitalario traumático y no traumático (OHCA ) no serán transportados [si] no se logra el retorno de la circulación espontánea (ROSC) en el campo “, dijo la agencia.

Lee también: Estudiantes secundarios en Italia volverán a las clases presenciales el 11 de enero

Si el paciente no tiene signos de respiración o pulso, EMS intentará resucitar al paciente durante al menos 20 minutos, dice el memo.

Si el paciente se estabiliza durante ese tiempo, será trasladado a un hospital.

Pero si el paciente es declarado muerto en el lugar o no se puede restaurar el pulso, los paramédicos no llevarán al paciente al hospital.

Los pacientes pueden recibir ayuda con oxígeno o no

El aumento de COVID-19 también ha provocado una escasez de oxígeno suplementario, lo que significa que algunos pacientes tratados por EMS no lo recibirán.

“Dada la necesidad aguda de conservar oxígeno, con efecto inmediato, EMS solo debe administrar oxígeno suplementario a pacientes con saturación de oxígeno por debajo del 90%“, dijo EMS del condado de Los Ángeles en su memo.

Lee también: PCR negativo será obligatorio para chilenos y extranjeros que quieran ingresar al país

EMS dijo que una saturación de oxígeno de al menos el 90% es suficiente para mantener la circulación normal de sangre a los órganos y tejidos.

La escasez de oxígeno en el condado y el Valle de San Joaquín provocó la formación de un “grupo de trabajo sobre oxígeno” la semana pasada, dijo el gobernador Gavin Newsom.

El grupo de trabajo ha estado trabajando con socios locales y estatales para intentar rellenar los tanques de oxígeno y llevarlos a los hospitales y las instalaciones más necesitados.

Reuniones navideñas y propagación de combustible esencial para el trabajo

Como el estado más poblado del país y hogar de aproximadamente 1 de cada 9 estadounidenses, tendría sentido que California tuviera la mayor cantidad de casos de COVID-19.

Pero es la magnitud de los pacientes hospitalizados y la asombrosa tasa de aumento lo que está causando problemas importantes.

Hasta el martes, más de 22.000 pacientes de COVID-19 estaban hospitalizados en todo el estado, según el Departamento de Salud Pública de California. Más de 27.000 personas han muerto a causa de COVID-19, incluidas 368 nuevas muertes informadas el martes.

Lee también: Reino Unido: Primera persona en recibir vacuna de Oxford/AstraZeneca es un hombre de 82 años

“Es probable que los aumentos en los casos continúen durante las próximas semanas como resultado de las fiestas y las fiestas de fin de año y de los viajeros que regresan”, dijo la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer.

“Es probable que experimentemos las peores condiciones en enero en las que hemos enfrentado toda la pandemia. Y eso es difícil de imaginar”, agregó.

Los expertos dicen que también contribuyen otras razones, incluida la fatiga pandémica, la resistencia a las regulaciones de quedarse en casa, la gran cantidad de trabajadores esenciales y los factores socioeconómicos que afectan a los hogares más pobres y minoritarios.

Las ambulancias esperan durante horas fuera de los hospitales

Incluso cuando los pacientes tienen la suerte de llegar a un hospital, pueden esperar en salas durante horas si no hay más espacio.

“Los Servicios Médicos de Emergencia están trabajando muy duro para desviar las ambulancias o enviarlas a hospitales que tienen capacidad potencial para recibir a esos pacientes”, dijo Smith, director de operaciones de Cedars-Sinai Medical Center.

“Hay situaciones en las que los pacientes deben esperar en ambulancias bajo el cuidado de los paramédicos. Queremos asegurarnos de que el tiempo sea lo más corto posible para que puedan recibir la atención necesaria”.

Lee también: Anthony Fauci admite retraso en el proceso de vacunación contra el COVID-19

Para EMT Jimmy Webb, la espera puede durar varias horas. “Estamos esperando un mínimo de dos a cuatro horas hasta un hospital, y ahora tenemos que conducir aún más … y luego esperar otras tres horas”, dijo Webb a KCAL, afiliada de CNN.

Los funcionarios locales han instado al público a no llamar al 911 a menos que “realmente lo necesiten”, dijo el Dr. Marc Eckstein, jefe de la oficina de EMS del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, a KABC, afiliada de CNN.

“Uno de nuestros mayores desafíos en este momento es sacar nuestras ambulancias del departamento de emergencias”, señaló.

Y más ambulancias esperando en los hospitales significa que hay menos ambulancias para responder a otras llamadas al 911, lo que genera aún más demoras.