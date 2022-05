Padre de autor del tiroteo en escuela de Texas: “Debería haberme matado a mí”

The Daily Beast

Ha pasado casi una semana desde el tiroteo registrado en el Robb Elementary School de Texas, Estados Unidos, y que provocó la muerte de 19 niños y niñas, así como dos profesoras. Un ataque perpetrado por Salvador Ramos, de 18 años, quien fue abatido en el lugar y cuyos detalles de vida se han dado a conocer con el pasar de los días.

El padre del atacante, quien tiene el mismo nombre, pidió disculpas a las familias de las víctimas de esta fatal balacera, asegurando que “nunca esperé que mi hijo hiciera algo así”.

En una entrevista con The Daily Beast, Ramos de 42 años sostuvo que “debería haberme matado a mí en lugar de hacerle algo así a alguien”.

Respecto del día del tiroteo, el hombre recordó que ese día estaba en su trabajo, en las afueras de la ciudad de Uvalde, y que se enteró de lo ocurrido cuando su madre lo llamó.

En medio del pánico, Salvador aseguró que comenzó a llamar a las cárceles locales para preguntar si su hijo estaba allí. Sin embargo, la realidad lo golpeó cuando supo que el adolescente murió abatido en el colegio.

“Mataron a mi bebé”, se lamentó. “Nunca volveré a ver a mi hijo, al igual que ellos no verán a sus hijos. Y eso me duele”.

Relación padre e hijo

Tal como se mencionó, mientras continúa avanzando la investigación de esta masacre -la más mortífera registrada en EE.UU. en la última década-, las autoridades indicaron que el tirador compró dos rifles y 375 rondas de municiones para concretar la violenta agresión.

Asimismo, horas después de lo ocurrido, se dio a conocer que Ramos disparó a su abuela materna antes de la balacera en la escuela.

Pese a los antecedentes, su padre aseguró que el joven era una buena persona y que se golpeaba a sí mismo por motivos que desconoce.

Aunque hay algo que sí logró identificar. Dijo que en los últimos meses, Salvador compró un par de guantes de boxeo y comenzó a probarlos en un parque. “Empecé a ver cambios de ese tipo en él”, declaró.

En cuanto a su relación padre e hijo, indicó que hace tiempo no lo veía debido a su trabajo y a los estrictos protocolos que seguía por el COVID-19, ya que su madre (abuela paterna del adolescente) padece de cáncer.

A partir de entonces, el joven se negó a seguir hablando con su padre. Por lo mismo, sostuvo que “mi mamá me dice que probablemente él también me habría disparado, porque siempre decía que no lo amaba”.

Finalmente, cabe mencionar que el padre del atacante cuenta con un extenso historial criminal que incluye, entre otros cargos, una condena por agresión y lesiones corporales a un familiar.

Al cierre de sus declaraciones, indicó que decidió hablar porque no quiere que llamen “monstruo” a su hijo. “No saben por lo que estaba pasando”.