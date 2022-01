Una rápida y valerosa reacción tuvo un padre en contra de un sujeto que intentó abusar de su hija de 15 años al interior de un ascensor en la ciudad de Surgut, Rusia.

El suceso quedó evidenciado por los registros de las cámaras de seguridad del elevador, pudiendo apreciar el momento en que un hombre de 27 años, luego de observar a la adolescente, se inclinó en al menos dos ocasiones para besarla en contra de su voluntad.

Lee también: Pastor tenía a 8 personas con discapacidad encerradas en el sótano de su casa

En ese instante se observa que la víctima aleja con un empujón a su agresor, segundos antes que se abrieran las puertas del ascensor.

Fue allí que aparece un hombre con chaqueta azul y que se presume era el padre de la joven, según consignó Daily Mail. Ante lo ocurrido, y con el aparente relato de la afectada, éste toma al individuo por la nuca, lo golpea y lo arrastra hacia el pasillo.

De acuerdo con el video, se puede presumir que la golpiza continúo en el recinto.

Lee también: Muerte de joven que fue vendido por sus padres y abandonado tras reencuentro conmociona a China

El responsable fue detenido al día siguiente de lo ocurrido, dando paso a una investigación bajo el delito de intento de violación a una menor, considerando como prueba las imágenes que ya fueron divulgadas por redes sociales.

Father punches pervert who tried to force himself onto his 15-year-old daughter in a lift in Russia

CCTV shows the suspect, 27, staring at the child and leaning in for a kiss in a lift

Girl's father punches the pervert in the face, drags him out of the lift by his neck pic.twitter.com/0lGkhuB3zb

— DISSIDENT RIGHT MEDIA Bua Nó Bás (@DRMEIRE) January 4, 2022