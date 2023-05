Estaban tomados de la mano: Padre murió y su hijo de 6 años está grave tras ser impactados por un rayo

Un terrible tragedia vivió una familia en Estados Unidos: un rayo impactó en un joven padre y su hijo. Lamentablemente, el primero no sobrevivió y el niño lucha por su vida.

Ocurrió el pasado lunes 15 de mayo en Texas, donde Matthew Boggs (34) y su hijo de 6 años, Grayson, fueron impactados por el rayo que actualmente mantiene al niño internado en el hospital. En ese momento, estaban tomados de la mano. Recién se habían bajado del autobús.

“Estaba muy asustado. Le di la vuelta a Grayson y él estaba sonriendo un poco. Pensé que solo estaban bromeando, pero cuando le di la vuelta a mi papá, la mitad de su cabeza estaba sangrando y su rostro ya estaba morado”, comentó Elijah Boggs, hijo de Matthew, a KWTX. En ese instante, Grayson fue trasladado de urgencia a un recinto asistencial.

Angela Boggs, madre de Matthew, confesó que aún no puede creer que su único hijo ya no está. “Siempre lo cuidé porque fue el que Dios me dio. Ahora mi responsabilidad es cuidar de mis nietos”, expresó.

Al momento del impacto del rayo, padre e hijo estaban de la mano. “Él acababa de terminar de decirle a Grayson: ‘Te amo, amigo’. Fue entonces cuando cayó el rayo”, recordó Angela.

El niño está grave

Con respecto a la salud de Grayson, la familia comentó que se encuentra bien desde el cuello hacia abajo, pero deben determinar si está con daño cerebral.

La familia inició una recaudación de fondos a través de GoFundMe, donde entregaron más detalles de la tragedia.

“Matthew, Grayson y Elijah caminaban por el camino de entrada después de bajarse del autobús, cuando un rayo cayó del cielo sin previo aviso, penetró en el cuerpo de Matthew y viajó a Grayson, ya que estaban tomados de la mano”.

“Grayson es un niño de 6 años que actualmente lucha por su vida en el Children’s Hospital de Temple, Texas. Actualmente está en un respiradero y está teniendo convulsiones. Los médicos nos han dicho que debido a que le cayó un rayo, sus principales preocupaciones son su corazón, pulmones, y daño renal”, detallaron.