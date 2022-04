Detienen a dos jóvenes padres acusados de dejar morir de hambre a su guagua de tres meses

Los padres de una guagua de solo tres meses de vida fueron acusados de dejarla morir de hambre, por lo que ambos fueron arrestados en Estados Unidos.

Caylin Monroe (23) y Jakob Scott (22) fueron arrestados por asesinato y negligencia por el hecho que ocurrió en el condado de Warrick, según informó News 14.

De acuerdo a lo que han informado las autoridades, la investigación del caso comenzó en febrero de 2022 luego de que la policía acudieran hasta la casa de ambos jóvenes y notara que la guagua, llamada Silas, no tenía señales de vida.

Según el registro del menor, su madre indicó que nació sano y sin problemas médicos. Sin embargo, la autoridades indicaron que Caylin admitió que se olvidaba de alimentar a su hijo si estaba callado y que su familia le dijo que algo estaba mal con él, pero nunca lo llevó al doctor.

Además, la autopsia reveló que Silas no tenía nada en su estómago al momento de su muerte. Es más, durante una entrevista, la mujer confesó que su guagua no comía no lloraba y que el día de su fallecimiento no logró acordarse si lo alimentó.

Tras eso, señaló que la última vez que Silas comió fue el día anterior, antes de salir al trabajo.

La mujer ya había sido investigada por un incidente con otro menor y su audiencia está programada para el 9 de mayo, día en que se fijará su juicio, mientras que el del padre, en tanto, se realizará el 18 de octubre.