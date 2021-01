La historia de Pamela Anderson con Julian Assange se remonta hace ya algunos años, con una cercanía especial donde en 2018 la ex chica playboy llegó a declarar que el recluso activista “no tiene una relación tan cercana con nadie como conmigo”.

Con este antecedente, más las constantes visitas que he realizado a la cárcel para estar cerca del fundador de Wikileaks, no se extraña que Anderson le haya hecho una última petición a Donald Trump antes de que abandone el poder: solicitó el indulto para Assange.

“El mundo entero o la mayoría quiere que indulte a Julian Assange”, indicó la estrella de la recordada serie Baywatch este lunes en un programa de Fox News.

Anderson agregó que el indulto sería “un momento decisivo para el presidente”. Asimismo, afirmó que si el caso de Assange va a juicio, eso se transformaría en “el fin de la Primera Enmienda” a la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.

Finalmente, para meterle algo más de presión al saliente mandatario estadounidense, la actriz y modelo agregó: “Es uno de aquellos momentos en la historia, en su vida, cuando puede tomar la decisión correcta”.

Pamela Anderson pleads with Trump to pardon 'free speech hero' Assange: 'Do the right thing' | Fox News https://t.co/Ff2MGeTyeR

— Pamela Anderson (@pamfoundation) January 19, 2021