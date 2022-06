Papa Francisco por invasión de Rusia a Ucrania: “Para mí, se ha declarado la Tercera Guerra mundial”

(EFE) – El papa Francisco se refirió este martes al conflicto que viven hace prácticamente tres meses Rusia con Ucrania, país que ha tenido millones de desplazados luego de la invasión autorizada por el presidente Vladimir Putin.

En entrevista con el diario La Stampa, el sumo pontífice aseguró que “hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora, para mí, se ha declarado la Tercera Guerra mundial”.

El máximo representante de la Iglesia Católica apuntó a que “este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?”.

“Hay que alejarse del patrón normal de que caperucita roja era buena y el lobo era malo. Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados”, insistió.

Posteriormente, el Papa llamó a no centrarse “sólo en “la brutalidad y ferocidad con que se libra esta guerra por parte de las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos, que prefieren enviar chechenos, sirios y mercenarios”, catalogando todo “algo monstruoso”.

Su llamado tiene que ver con “no ver también todo el drama que se desarrolla detrás de esta guerra, que quizás de alguna manera fue provocada o no impedida. Y registro un interés en probar y vender armas. Es muy triste, pero básicamente esto es lo que está en juego”.

Sin embargo, aclaró que no está a favor de la idea de Putin. “No, no lo estoy. Es simplista y erróneo decir tal cosa. Pero estoy simplemente en contra de reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal, sin pensar en las raíces y los intereses, que son muy complejos”, dijo.

De hecho, admitió sentir admiración por “el heroísmo del pueblo ucraniano” y opinó que “lo que tenemos ante nuestros ojos es una situación de guerra mundial, de intereses globales, de venta de armas y de apropiación geopolítica, que está martirizando a un pueblo heroico”.

Finalmente, también se mostró preocupado con no bajar el entusiasmo por ayudar, “porque la cosa se está enfriando, ¿Quién se va a hacer cargo de estas mujeres? Hay que mirar más allá de la acción concreta del momento”.