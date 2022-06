Famosos en TikTok: Pareja con 37 años de diferencia dice estar lista para convertirse en padres

VÍA THE SUN

Dicen que para el amor no hay edad, al igual como una pareja conformada por una abuela de 61 años y un joven de 24 que ahora dice estar preparada para tener una guagua.

Cheryl (61) y Quran McCain (24), tienen 37 años de diferencia y han aparecido en la prensa, y redes sociales, debido a su relación. Solo en TikTok acumulan más de 2, 2 millones de seguidores, plataforma en la que comparten diferentes videos de su relación.

De acuerdo a The Sun, Quran le pidió matrimonio a Cheryl en julio de 2021 con una anillo que financió gracias a una recaudación hecha por sus fans. En septiembre dieron el sí.

Y ahora, la pareja dice estar lista para tener a su primer hijo, ya sea adoptado o mediante un sustituto.

Según Cheryl, quien tiene siete hijos, de entre 41 y 29 años, y 17 nietos, la mayoría de su familia apoya la decisión. “Ahora queremos tener una familia junta. Siempre ha querido tener hijos y yo quiero ser la madre de su hijo”, comentó. “Por supuesto, debido a mi edad, tendremos que conseguir un sustituto o adoptar, lo cual estamos investigando”, agregó.

“La gente dice que soy egoísta y demasiado mayor para ser madre ahora, pero no me preocupa no estar aquí para cuidar al niño”, insistió la mujer.

Su historia

De acuerdo al medio británico, la pareja se conoció en 2012, cuando el joven, de ese entonces 15 años, trabajaba en uno de los restaurantes de su hijo en Georgia, Estados Unidos.

Luego de unos años en los que perdieron el contacto, se volvieron a reencontrar en 2020, hasta que Quran le propuso matrimonio en julio de 2021.