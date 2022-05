El novio admira a Hitler: Pareja es criticada por contraer matrimonio en ceremonia con símbolos nazi

(EFE/CHV Noticias) – El matrimonio de Josefina y Fernando no pasó desapercibido y, al contrario, desató una serie de críticas por el vestuario que utilizaron en la ceremonia realizada en Tlaxcala, México. En concreto, el novio y parte de su círculo usaron trajes de soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial, con una clara alusión al nazismo.

Este caso fue dado a conocer por el medio Milenio, tras ser testigos de esta boda y observar con detalle todos aquellos símbolos que apuntaban al Nacionalsocialismo, como prefiere llamarle Fernando.

La pareja eligió el 29 de abril para contraer matrimonio por la iglesia, ya que 77 años atrás, un día antes de suicidarse, Adolf Hitler hizo lo mismo con Eva Braun.

“Si no hubiéramos encontrado misa para hoy, nos habríamos casado hasta el otro año“, contó el novio, agregando que su ceremonia civil también fue un 29 de abril pero del 2016. En esa instancia, Josefina utilizó un vestido blanco del cual resaltaba una suástica, mientras que Fernando ocupó el mismo traje en ambas ocasiones.

Se trata del uniforme de las Waffen SS, el cuerpo élite de las Schutzstaffel, el brazo armado de Hitler.

Antes de saludar al sacerdote, Fernando reveló que han sido víctimas de críticas y “hasta amenazas de muerte” por avocación al nazismo. “La vez que bauticé a mis dos hijos también vine uniformado y no me dijo nada”, añadió.

Al ser consultado si es que admira a Hitler, respondió con un tajante sí. “Yo sé que para mucha gente, Hitler es un genocida, un símbolo del racismo y de la violencia. Pero la gente juzga sin tener información o por creer en la historia de los vencedores”, continuó.

“Hitler era vegetariano, sacó a su país de la pobreza extrema y le devolvió a su pueblo los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Su gente lo amó. Nos han hecho creer que Hitler era un racista pero se acercó a saludar a Jesse Owens en las Olimpiadas de 1936″, sentenció en su argumentación.

El novio también habló respecto del club privado que posee junto a otros amigos y conocidos, el cual aclara “no es clandestino”, y en el que conversan hechos bélicos como la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, sostiene el Nacionalsocialismo le ha ayudado en su disciplina y asegura que la palabra “nazi es un invento de Hollywood para hacerlo peyorativo”.

“Como mi papá y mis tíos también son seguidores de la NS, desde niño me ha confrontado la gente. Me han pegado, me han escupido y hasta me han aventado el carro cuando voy manejando mi vochito. La peor ha sido la vez en que me apuntaron con una pistola y me gritaron nazi. Pero lo bonito de amar un ideal es morir por él”, sentenció.

Organización condena “distorsión y banalización” del nazismo

(EFE) – La organización Centro Wiesenthal, institución dedicada a documentar las víctimas del holocausto y con registros de los criminales de guerra nazis y sus respectivas actividades, condenó este martes la boda organizada con temática nazi en el estado mexicano de Tlaxcala, centro del país.

En un comunicado, el Centro Wiesenthal, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, dijo que mediante diversas fuentes tomaron conocimiento de la boda de Fernando y Josefina, el pasado 29 de abril en una parroquia del estado de Tlaxcala.

“No hemos visto condenas ni acciones estatales ni de los organismos de Derechos Humanos condenando este atropello. Esperamos que las autoridades mexicanas tomen las medidas correspondientes”, sostuvo el Dr. Shimon Samuels, director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal.

Ante la publicación y su amplia difusión en redes sociales, el Centro Wiesenthal también recordó que México ha votado la resolución de las Naciones Unidas que condena la distorsión del Holocausto y condenado todo tipo de racismo en diferentes ocasiones.

Por su parte, el Dr. Ariel Gelblung, director para América Latina del centro, señaló que la institución “condena enérgicamente la distorsión y banalización de la memoria de seis millones de hermanos judíos asesinados en el Holocausto”.

Añadió que México debe adoptar la Definición de Antisemitismo de la Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto (IHRA en inglés) e incorporarla a su cuerpo legal para prevenir tal comportamiento de odio.