Habla pareja de detenido por ataque a Cristina Fernández: “No pensé que iba a hacer algo así”

Durante la tarde de este jueves, un hombre identificado como Fernando Sabag fue detenido tras intentar disparar a la ex mandataria y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, mientras saludaba a un grupo de adherentes afuera de su casa. En las últimas horas se han conocido más antecedentes sobre este hecho. “Nos están culpando de algo que no hicimos, dicen que somos un grupo terrorista y no tuvimos nada que ver (…) No pensé que iba a hacer algo así, no entiendo por qué lo hizo si él es un buen hombre, trabajador”, afirmó Ámbar, novia del detenido.