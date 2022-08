Se quedó con todo el dinero: Mujer ganó la lotería con su pareja y terminó la relación

¿El dinero es más fuerte que el amor? Al parecer, eso es lo que le ocurrió a un hombre en Reino Unido, quien se ganó la lotería junto a, en ese entonces, su pareja, pero ella decidió terminar la relación y quedarse con todo el dinero.

Kirk Stevens y su ahora ex novia, Laura Hoyle, ganaron un sorteo llamado “Set For Life”, de la Lotería Nacional, en marzo de 2021, por lo que cada mes, durante 30 años, iban a recibir 10 mil libras esterlinas, es decir, más de 11 mil dólares.

Sin embargo, la felicidad por el premio llegó a su fin. Al menos para Stevens.

Según contó el sujeto de 39 años a The Sun, tenía planes de casarse con Laura, de 40, pero las cosas en su relación comenzaron a empeorar.

“Ambos habíamos estado casados ​​​​antes y cuando nos juntamos por primera vez, Laura me dijo que no le molestaba volver a casarnos”, explicó. “Ella dijo que cambiaría su nombre y que usaría un anillo, pero que no estaba interesada en el matrimonio”, continuó.

Pese a eso y a las ganas de Stevens de querer contraer matrimonio, quien incluso compró un anillo de compromiso, comentó que “luego pasamos por un mal momento y pensé: ‘No puedo pedírselo ahora’. Así que lo pospuse”.

“Sentí que Laura era reacia a comprometerse y que el dinero era parte del problema”, confesó el sujeto al diario británico.

Se compró una casa

Cuando la pareja ganó el premio incluso apareció en la prensa luciendo el cartón ganador, el cual tenía ambos nombres grabados.

Luego de terminar, la mujer adquirió una lujosa casa y lo dejó sin el dinero del premio. “Ahora ella se ha ido (…) tomó todo. Incluso quiere a nuestros dos perros”, expresó.

“Cuando quedó claro que no íbamos a resolver las cosas, le pregunté: ‘¿Qué pasa con nuestro premio de la Lotería?’ Ella dijo: ‘No es nuestro, es mío'”, añadió el sujeto y dijo que la mujer “dejó muy claro que no iba a dividir el dinero conmigo”.